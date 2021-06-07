Реувен Ривлин принял приемника Ицхака Герцога в резиденции президента

Президент Реувен Ривлин принял избранного приемника Исаака Герцога в своей официальной резиденции в Иерусалиме. Семилетний срок Ривлина на должности президента истечет в следующем месяце, а именно 9 июля.

Об этом пишет Times of Israel.

«Мистер, избранный президент, добро пожаловать, чувствуйте себя как дома. Не так много людей могут сказать, что резиденция президента — их дом», — сказал Ривлин Герцогу во время приема.

Герцог, председатель Еврейского агентства и бывший лидер партии «Авода», был избран Кнессетом тайным голосованием на прошлой неделе в качестве преемника Ривлина.

Ранее Курсор писал, что Ицхак Герцог избран 11-м президентом Израиля.

Также мы сообщали, что Ривлин заявил, что гордится тем, что передает эстафету Герцогу.