Семья Нетаниягу получит госохрану всего на шесть месяцев — отчет

Согласно сообщениям СМИ, члены семьи бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу получат личных телохранителей на шесть месяцев, а не на два года, о которых требовалось, после того, как комитет министров принял рекомендацию ШАБАК.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По сообщению общественного вещателя Кан, в декабре — до роспуска Кнессета — был сделан запрос о продлении срока безопасности, предоставленной жене бывшего премьер-министра Саре, а также сыновьям Яира и Авнера на два года после окончания полномочий Нетаниягу. Этот запрос был отклонен Министерским комитетом по делам ШАБАК.

Авнер и Яир были первыми детьми израильского премьер-министра, у которых во время президентского срока их отца была личная охрана, оплачиваемая из государственного бюджета. У дочери премьер-министра Ноа Нетаниягу нет охраны.

Комитет, возглавляемый министром по делам религий Матана Кахане из партии Ямина, также принял рекомендацию ШАБАК о том, что безопасность бывших премьер-министров Эхуда Барака и Эхуда Ольмерта должна сохраняться до марта 2022 года, когда будет проведена переоценка.

Безопасность Барака и Ольмерта была восстановлена комитетом в 2018 году на фоне появившихся опасений, что Иран может попытаться напасть на видных израильтян. Раньше экс-премьеры получали охрану только в течение пяти лет после окончания срока полномочий.

Решения были приняты через несколько дней после того, как в сообщении говорилось, что ШАБАК пытается отремонтировать резиденцию премьер-министра на том основании, что меры безопасности в доме на улице Бальфур в Иерусалиме неадекватны для защиты премьер-министра.

По имеющимся данным, премьер-министр Нафтали Беннет планирует ночевать в резиденции премьер-министра около четырех ночей в неделю. На выходных семья Нетаниягу наконец покинула резиденцию.

Семья Беннета планирует остаться дома в центральном городе Раанана, несмотря на критику по поводу значительных затрат государственных средств, необходимых для ее обеспечения, и несмотря на жалобы соседей. Основная причина этого решения — разрешить четверым детям Беннета продолжить учебу в своих нынешних школах.

Согласно сообщению 13-го канала ранее в этом месяце, решение Беннета оставить свою семью в Раанане может стоить налогоплательщикам примерно 12-15 миллионов шекелей (3,6-4,6 миллиона долларов).

Ранее Курсор писал, что БАГАЦ обязал Нетаниягу отчитаться о расходах в резиденции премьер-министра. БАГАЦ принял решение о том, что представители бывшего главы правительства Биньямина Нетаниягу должны представить квитанции о расходах в резиденции премьер-министра на улице Бальфур за последние 6 лет.

Курсор уже сообщал, что семья Нетаниягу уехала из резиденции на улице Бальфур.

Новый скандал с Нетаниягу: полиция вызовет свидетелей для дачи показаний. Должностные лица собирают свидетельские показания в ходе расследования того, использовались ли государственные средства для строительства частного дома бывшего премьер-министра.

Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу оказался в центре нового скандала. В частности, Нетаниягу подозревают в использовании не менее 50 тыс шекелей из бюджетных средств на строительство джакузи на территории своей виллы в Кейсарии.

Семья Нетаниягу грозит судом израильским новостным каналам. Нетаниягу написал в Twitter, что он подает иск о клевете против KAN 11, Channel 12, Channel 13 и репортеров Гая Пелега и Авиада Гликмана на сумму 500 000 шекелей из-за того, что они публикуют «ложные» истории.