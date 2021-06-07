Северная Корея обвинила Израиль в геноциде

Северная Корея обвинила Израиль в геноциде, преступлениях против человечности и нападении на детей.

Северная Корея решила обвинить Израиль в геноциде и нападениях на детей во время проведения военной операции «Страж стен».

Так, министерство иностранных дел в Пхеньяне заявило, что Израиль переполнен человеконенавистническим духом и желанием территориальной экспансии. Кроме того, в ведомстве заявили, что еврейское государство принимает участие в терроризме и акте уничтожения других стран.

Сектор Газа же в Северной Корее назвали «бойней и местом, где массово убивали детей».

Северная Корея заявила, что предполагаемые действия Израиля являются преступлением против человечности, которое бросает вызов будущему.

Пхеньян также обвинил Израиль в том, что он подавил «мирную молитвенную церемонию» палестинцев, тем самым спровоцировав ХАМАС на атаку. Там уверены, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается скрыть свои «военные преступления» от мировой общественности.

Ранее Курсор писал, что Северная Корея отказалась от участия в Чемпионате мира по футболу. Северная Корея, предположительно, из-за ситуации с коронавирусом не будет участвовать в квалификациях к чемпионату мира 2022 года. «(AFC) сегодня подтвердила отказ Корейской футбольной ассоциации КНР от азиатских квалификаций», — говорится в заявлении AFC в воскресенье.

Также мы сообщали, что Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном. Президент США Джо Байден готов лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в том случае, если он согласится на переговоры с целью денуклеаризации Корейского полуострова.