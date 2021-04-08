СМИ: израильские ВВС нанесли мощный удар по Дамаску (ВИДЕО)

По информации сирийского государственного агентства SANA в результате массированного авиаудара израильских ВВС по Дамаску ранения получили 4 сирийских военных.

Отмечается, что удары наносились с территории Голанских высот и со стороны Ливана. При этом ливанские СМИ сообщали о самолетах ВВС ЦАХАЛа в своем воздушном пространстве. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Ливанский репортер Али Шоиба, которого связывают с террористической группировкой Хизбалла, заявил, что на ливано-израильской границе был слышен сильный взрыв после запуска сирийской ракеты ПВО по израильским самолетам.

СМИ сообщают, что ракета приземлилась в районе города Хула на ливанской территории.

При этом снимки, опубликованные очевидцами в соцсетях, демонстрируют обширные пожары в столице Сирии.

Сообщается, что авиаудары были совершены после того, как аэропорт Дамаска прибыло несколько партий иранского оружия.

Video of a reported impact this evening in #Damascus, #Syria, unclear if strike or failed Air Defense pic.twitter.com/lkX0R2Dw3C — Aurora Intel (@AuroraIntel) April 7, 2021

Ранее Курсор сообщал, что бывший глава военной разведки АМАН прокомментировал уничтожение иранского судна.

Израиль нанес удар по иранскому кораблю в Красном море. Это произошло в ответ на предыдущие удары Ирана по израильским судам.

Ганц дал комментарии по поводу атаки Израилем иранского судна. Министр обороны Бенни Ганц в среду заявил, что Израиль предпримет военные действия везде, где есть угроза, после того, как американский чиновник приписал минный удар по иранскому кораблю в Красном море накануне израильским военно-морским силам. Министр обороны сделал свое заявление после церемонии, посвященной 10-летию с тех пор, как система противоракетной обороны «Железный купол» впервые перехватила приближающуюся ракету.

Иран заявил, что арестовал израильского шпиона. Так, иранские власти заявили, что арестовали «израильского шпиона» и шпионов некоторых других государств. Агента арестовали в иранской провинции Восточный Азербайджан.

МИД Ирана отвергает любую поэтапную отмену санкций со стороны США. Правительство Ирана хочет, чтобы Соединенные Штаты сняли все санкции с его страны, и отвергает любое «поэтапное» ослабление ограничений.

Иран получил 700 тысяч вакцин AstraZeneca от COVAX. Кианош Джаханпур, представитель администрации, сказал, что вакцины подпадают под программу COVAX, предназначенную для более бедных стран.

Иран провел испытание новой ракеты. Ракета-носитель может поднимать тяжелые грузы на высоту в 500 километров.

Иран несет ответственность за нападение на израильский корабль. После нападения на израильский грузовой корабль в Оманском заливе 25 февраля посол Израиля в США и ООН Гилад Эрдан подал официальное письмо с жалобой в Совет Безопасности ООН и Генеральному секретарю Антониу Гутерришу. Эрдан обвиняет Иранский режим в нападении.