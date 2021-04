СМИ: израильские ВВС нанесли мощный удар по Дамаску (ВИДЕО)

Отмечается, что удары наносились с территории Голанских высот и со стороны Ливана. При этом ливанские СМИ сообщали о самолетах ВВС ЦАХАЛа в своем воздушном пространстве. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Ливанский репортер Али Шоиба, которого связывают с террористической группировкой Хизбалла, заявил, что на ливано-израильской границе был слышен сильный взрыв после запуска сирийской ракеты ПВО по израильским самолетам.

СМИ сообщают, что ракета приземлилась в районе города Хула на ливанской территории.

При этом снимки, опубликованные очевидцами в соцсетях, демонстрируют обширные пожары в столице Сирии.

Сообщается, что авиаудары были совершены после того, как аэропорт Дамаска прибыло несколько партий иранского оружия.

Video of a reported impact this evening in #Damascus, #Syria, unclear if strike or failed Air Defense pic.twitter.com/lkX0R2Dw3C

— Aurora Intel (@AuroraIntel) April 7, 2021