СМИ: Китай может выступить посредником в конфликте Израиля с Ираном

В отчете Института исследований проблем национальной безопасности отмечается, что Китай сейчас изо всех сил старается преподнести себя, как ответственную и влиятельную мировую державу.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Однако авторы отчета сразу отмечают, что процесс этот не будет простым и призывы к Пекину разорвать отношения с Тегераном с большей долей вероятности останутся безрезультатными.

«Мотивы Китая по углублению сотрудничества с Ираном не связаны с Израилем. Вместо того, чтобы отговаривать Китай от развития отношений с Ираном, Иерусалим должен вместо этого постоянно убеждать Пекин, как беспристрастного игрока, стремящегося к предсказуемости, оказывать давление на Иран, с тем, чтобы он умерил свое дестабилизирующую политику», – отмечает один из авторов отчета доктор Кевджн Лим.

Авторы отчета считают, что такая политика, на ряду с более взвешенной позицией США по Ближнему Востоку, способна принести пользу всем игрокам, в частности, самому Китаю, который заинтересован в развитии торговли в регионе.

При этом в отчете указывается, что Израиль мог бы постепенно подтолкнуть Китай к более суровой позиции в отношении иранской ядерной программы.

При этом, по словам Кевджна Лима, пока отношения между Израилем и Ираном не будут урегулированы, конфликт будет затрагивать интересы обоих государств, влияя на их дипломатические отношения с союзниками в регионе и дестабилизируя ситуацию, что также будет влиять на экономические и торговые отношения.

В частности, если Израиль вместе с новыми союзниками на Ближнем Востоке в лице ОАЭ и других подписантов Авраамовых соглашений координируют свои действия и согласовано начнут доносить свою позицию до Китая, у них будет больше шансов заставить Пекин считаться со своими интересами в отношении Ирана.

«По крайней мере, это могло бы подтолкнуть Китай к более активному давлению на Иран, чтобы он умерил его поведение. Эта стратегическая перестройка также может в долгосрочной перспективе повлиять не только на то, как Пекин ведет свою торговлю, но и на то, что он думает о своих стратегических, дипломатических интересах и соображениях безопасности, а также приоритетах в регионе», – отмечает Кевджн Лим.

Израиль подал заявку на получение статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), членом которой является и Иран. Это также может стать полем для урегулирования отношений между государствами при посредничестве Китая.

Однако, вместе с тем, Израилю следует действовать крайне осторожно, чтобы не испортить и без того несколько напряженные отношения с Вашингтоном в лице администрации президента США Джо Байдена.

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