СМИ: купленная Израилем для Сирии российская вакцина Спутник V оказалась у Хизбаллы

Боевики ливанской террористической группировки Хизбалла продают своим сторонникам в Ливане купленную Израилем для Сирии российскую вакцину от COVID-19 Спутник V.

Отмечается, что после того, как израильское правительство под давлением России согласилось купить российскую вакцину Спутник V для Сирии, она в итоге оказалась на территории Ливана.

Об этом сообщает издание Elaph.

Отмечается, что установленная боевиками Хизбаллы стоимость одной дозы вакцины составляет порядка 38-40 долларов.

Журналисты издания отмечают, что правительство Сирии бесплатно передало вакцину представителям Хизбаллы.

С учетом крайне сложной политической, экономической и эпидемиологической ситуации в Ливане, вакцины от COVID-19 там крайне востребованы.

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