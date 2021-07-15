СМИ: Лапид не будет оказывать давление на Беннета из-за ротации

Ротация между Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом должна состояться в 2023 году.

Альтернативный премьер-министр, нынешний министр иностранных дел Яир Лапид, ожидающий своей очереди на пост премьер-министра в 2023 году, необъяснимым образом отказался от ключевого рычага давления на премьер-министра Нафтали Беннета, который должен был обеспечить ротацию: законопроект, предусматривающий, что ни один человек не может входить в кабинет любого нового правительства. установлен в действующем Кнессете.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Новое правительство Беннета-Лапида основано на странном механизме «паритета», прописанном в Основных законах Израиля в 2020 году Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем: правительство с двумя одновременными лидерами, каждый из которых имеет право вето над другим и единолично контролирует половину кабинета. Это был механизм, рожденный глубоким недоверием Ганца к намерениям Нетаниягу. Ганца нельзя было убедить вырваться из своего альянса «Кахоль-Лаван» без железных гарантий того, что соглашение о ротации, обещанное Нетаниягу, будет выполнено.

Спустя полдюжины поправок к Основным законам Израиля появилась новая структура управления: «паритетное» правительство, «альтернативный премьер-министр» и ослабленный премьер-министр уже не полностью контролируют свое правительство.

Большинство израильтян теперь согласны с тем, что та структура управления вообще не сработала. С самого начала Нетаниягу стремился нарушить свои обязательства. Поскольку одним из немногих доступных ему законных способов предотвратить ротацию Ганца на посту премьер-министра в ноябре 2021 года было отказать Израилю в принятии закона о государственном бюджете на 2020 и 2021 годы, он именно это и сделал.

Даже когда Нетаниягу лично добился поразительных успехов в приобретении вакцин от COVID-19 и заключении четырех мирных соглашений с арабскими странами, правительство в целом спотыкалось на каждом шагу.

Однако теперь всем ясно, что «правительство истинного единства» было уловкой, чтобы разбить «Кахоль-Лаван» после трех нерешительных выборов и стремиться к более успешному четвертому голосованию. Но когда пришло четвертое голосование, Нетаниягу оказался дальше от победы, чем раньше.

В прошлом месяце, когда «Еш Атид» и «Ямина» составляли коалиционное соглашение, Лапид и Беннет пообещали «заполнить пробелы», оставшиеся в правилах паритета, которые позволили Нетаниягу свергнуть последнее правительство.

Одна из этих мер по заполнению пробелов, которую необходимо вписать в Основной закон: правительство заявило, что ни премьер-министр, ни действующий, ни «заместитель» не могут работать в каком-либо другом правительстве в течение срока полномочий одного и того же Кнессета.

Во вторник Комитет по законодательству Кнессета провел юридические дебаты о предлагаемых новым правительством поправках к Основному закону. Правительство, в частности, учитывая точный статус и полномочия премьер-министра и его заместителя во временном кабинете на случай падения правительства — законодатели внезапно обнаружил, что ограничение, призванное заставить Беннета сдержать слово, было исключено из предложения правительства.

Отвечая на вопрос об исчезновении ограничения, офис Лапида дал лаконичный и убедительный ответ одному новостному сайту: «Мы отменили статью, потому что она вызывает доверие, а это важнее любой статьи, которая может все усложнить».

Новое правительство не могло быть создано без «паритетного» механизма Нетаниягу. Беннет, лидер фракции с шестью местами, приемлем только для остальной части его коалиции, потому что пост премьер-министра при новой системе намного слабее.

Власть «альтернативного» премьер-министра над своей половиной кабинета гарантирует левоцентристам огромную независимость и, таким образом, позволяет всем противникам возглавляемой Нетаниягу коалиции сидеть вместе.

Однако для Нетаниягу это горькая ирония. Институты, которые он создал, чтобы перехитрить Ганца, заложили основу для его отставки. Тем не менее, сама эта неудача является для нового правительства тремя главными уроками, которые, по-видимому, извлекли Лапид и Беннет.

Во-первых, Нетаниягу повергло недоверие. Длинный список бывших правых доверенных лиц, помощников и союзников Нетаниягу теперь составляет основу коалиции, приверженной его отстранению от политики. Когда их спрашивают, почему они так яростно выступают против Нетаниягу, все говорят одно и то же: Нетаниягу неоднократно обманывал их, лгал им как нечто само собой разумеющееся, и поэтому ему больше никогда не будет достаточно доверять, чтобы с ним вести переговоры.

Во-вторых, доверие нельзя законодательно закрепить. Как показало замораживание бюджета Нетаниягу, всегда есть обходной путь или лазейка для любого юридического соглашения. В конце концов, любая оппозиция, которой удастся к концу срока Беннета собрать парламентское большинство для нового правительства, по определению также будет иметь голоса, чтобы вернуть обратно Основной закон, позволяя Беннету занимать пост министра кабинета после формирования нового правительства.

В-третьих, как было указано в лаконичном заявлении офиса Лапида, изменения в конституционном порядке «могут усложнить ситуацию». Нетаниягу думал, что его конституционные изменения прокладывают путь к победе, но слишком поздно обнаружил, что они только проложили путь для его замены. Избирательные и конституционные системы — сложные машины, поэтому не всегда можно предугадать последствия изменения в системе.

Многие признают, что Биньямин Нетаниягуу, возможно, самый опытный и сообразительный политический стратег этого поколения. Но все его хитроумно сплетенные уловки не выдержали даже самого основного политического теста. В своем маневрировании он потерял способность надежно предлагать вещи за столом переговоров и, таким образом, лишился своего премьер-министра.

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