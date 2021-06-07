СМИ: Лапид обещал Байдену активизировать мирные переговоры с ПА

Лидеры блока перемен направили обращение высокопоставленным чиновникам администрации президента США Джо Байдена, заявив о планах активизировать процесс мирного урегулирования с ПА после приведения правительства к присяге.

Отмечается, что речь идет о проведении переговоров на основе планах о создании двух независимых государств.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По информации журналиста издания Моти Тохфельда, аналогичное сообщение передал представителям администрации Байдена и глава минобороны Бени Ганц в ходе своего визита в Вашингтон.

При этом в офисе руководителя фракции Ямина Нафтали Беннета сообщили, что ничего не знают о намерении возобновить переговоры с руководством ПА.

По мнению Моти Тохфельда, договоренности о возобновлении переговоров с ПА проводились без участия Беннета.

У Байдена тоже пока никак не комментируют данную информацию.

Ранее Курсор сообщал, что в Ямине и Тиква Хадаша отрицают заявленные Мансуром Аббасом коалиционные договоренности.

Беннет и Лапид обязались в течение 100 дней принять бюджет.

Нетаниягу рассматривает последнюю возможность помешать формированию правительства Беннета-Лапида.