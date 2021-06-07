СМИ: Лапид обещал Байдену активизировать мирные переговоры с ПА

Отмечается, что речь идет о проведении переговоров на основе планах о создании двух независимых государств.
Об этом сообщает Israel Hayom.
По информации журналиста издания Моти Тохфельда, аналогичное сообщение передал представителям администрации Байдена и глава минобороны Бени Ганц в ходе своего визита в Вашингтон.
При этом в офисе руководителя фракции Ямина Нафтали Беннета сообщили, что ничего не знают о намерении возобновить переговоры с руководством ПА.
По мнению Моти Тохфельда, договоренности о возобновлении переговоров с ПА проводились без участия Беннета.
У Байдена тоже пока никак не комментируют данную информацию.
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