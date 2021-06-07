СМИ: Нетаниягу рассматривает последнюю возможность помешать формированию правительства Беннета-Лапида

В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу за несколько дней до приведения к присяге правительства под руководством Яира Лапида и Нафтали Беннета рассматривали новый план, как помешать формированию этого правительства.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен был объявить о том, что оставляет пост главы правительства и остается простым депутатом.

Об этом сообщает Maariv.

Это должно было привлечь в правый лагерь руководителя Тиква Хадаша Гидеона Саара, которому был обещан пост главы правительства, а за ним и Нафтали Беннета и Ямину.

В окружении Нетаниягу рассчитывали на то, что с уходом главы Ликуда с пост премьер-министра Ямина и Тиква Хадаша смогут присоединиться к правому лагерю.

Однако позднее в окружении Нетаниягу сообщили, что премьер-министр отверг этот план как неосуществимый. Ни Беннет, ни Саар вообще не отреагировали на появившуюся информацию об этом.

Между тем, депутат Ликуда Май Голан подвергла новое правительство под руководством Нафтали Беннета и Яира Лапида жесткой критике.

В интервью 12 каналу Голан заявила, что Беннет и Саар являются террористами-смертниками.

«Самое опасное в общественных лидерах — это люди, которым некуда возвращаться. Нафтали Беннету и Гидеону Саару некуда возвращаться. Несмотря на миллион отличий, я сравниваю их с террористами-смертниками. И почему? Потому что я не преувеличиваю. Они, как террористы, больше ни во что не верят, кроме своей самоубийственной миссии. И даже если они знают, что им грозит смертный приговор, это их не волнует, потому что они шииты. И это именно то, что происходит», – заявила Голан.

Депутат Ликуда отказалась приносить извинения даже после того, как ее об этом попросили ведущие.

«Нет, не откажусь от своих слов — они решили, что умрут вместе с филистимлянами. Не всегда можно предотвратить теракт-самоубийство. Они отправляются на самоубийственную миссию, и им все равно, что в итоге произойдет, они хотят покончить собой, потому что знают, что им некуда возвращаться», – отметила Голан.

При этом другой депутат Ликуда Шломо Караи заявил о секретных договоренностях между Лапидом, Беннетом, Сааром и лидером арабской партии РААМ Мансуром Аббасом.

Караи заявляет, что лидеры блока перемен дали согласие на отмену запрета на воссоединение арабских семей, а также планируют упразднить спецподразделение Йоав по борьбе с незаконным строительством на юге Израиля.

Речь о пункте Закона о гражданстве, запрещающем предоставление израильского гражданства палестинцам-супругам израильских арабов в рамках воссоединения семей.

Ранее Курсор сообщал, что лидеры блока против Нетаниягу впервые встретились после формирования коалиции.