СМИ: у Нетаниягу есть альтернативный план на случай неудачи при формировании правительства

Журналисты 12 канала сообщают, что в Ликуде под руководством Биньямина Нетаниягу уже составили альтернативный план на случай, если правительство не удастся сформировать в обозначенные сроки до 2 мая.

Так, если Нетаниягу не удастся до начала мая сформировать коалицию и создать правое правительство, он обяжет все правые партии при поддержке РААМ поддержать закон, который упразднит альтернативное правительство под руководством Бени Ганца.

Об этом сообщает 12 канал.

Это позволит Биньямину Нетаниягу остаться во главе правительства, однако избежать ротации на посту премьер-министра по коалиционному соглашению с главой Кахоль-Лаван.

Отмечается, что в Ликуде далеко не уверены, что Религиозный сионизм во главе с Бецалелем Смотричем и арабскую партию РААМ под руководством Мансура Аббаса можно будет сочетать в одном правительстве.

Накануне Нетаниягу провел переговоры со Смотричем, который на отрез отказался входить в правительство с участием или поддержкой РААМ. Политики также обсудили возможности привлечения к правому блоку партии Тиква-Хадаша.

Еще одну встречу премьер-министр провел с руководителем партии Ямина Нафтали Беннетом. Пока, похоже, Нетаниягу не удается уговорить Беннета на коалицию.

По информации СМИ, Беннет в ходе встречи предупредил Нетаниягу, что не допустит новых выборов. В случае неудачи премьер-министра с формированием нового правительства глава Ямины готов поддержать тех, кто сможет сформировать правительство.

При этом, похоже, что отбытие главы Еш Атид Яира Лапида в США во время интенсивных переговоров по формированию коалиции свидетельствует о его настрое на новые выборы.

Ранее Курсор сообщал, что Саар отклонил предложение позволить Нетаниягу сформировать временное правительство.

В ШАС и Яадут а-Тора пригрозили Нетаниягу возможностью поддержать Беннета. Лидеры ультраортодоксальных партий ШАС и Яадут а-Тора обеспокоены ходом переговоров о формировании правительства, которые проходят под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Ямина назвала условие, при котором может сотрудничать с Лапидом.

Депутаты Кнессета 24-го созыва были приведены к присяге.

Сегодня Нетаниягу встретится с Беннетом. Нетаниягу пытается заручиться поддержкой главы «Ямина».

Ривлин предоставил Нетаниягу право сформировать правительство

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: «чтобы сформировать правительство, мы должны положить конец личным разногласиям».

Объединённый список назвал условие поддержки Лапида. По сообщениям еврейских СМИ, Объединенный список поменялся местами с левым Мерецем и встретится с президентом Реувеном Ривлином позже этим вечером, чтобы рекомендовать кандидата на пост премьер-министра.

Либерман: отставка Нетаниягу — единственный шанс сформировать правительство.