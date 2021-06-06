Смотрич назвал Бени Ганца трусом

Глава партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич обвинил министра обороны Израиля Бени Ганца в трусости. По словам Смотрича, евреи не для того ждали формирования своей страны, чтобы «трусливый министр обороны» мешал им устроить марш с национальными флагам в столице. Так, по словам политика, Ганц решил уступить террористам из группировки ХАМАС, которая обстреливала Израиль из сектора Газа ракетами не так давно.

Об этом Смотрич написал в посте, который он опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter. Ознакомиться с его постом можно ниже:

אלפיים שנה חיכינו למדינה יהודית עצמאית וריבונית לא כדי שיכהן בה שר ביטחון פחדן שנכנע פומבית לאיומי הטרור של חמאס (ולמעשה מזמין עוד איומים ועוד טרור) ומבקש למנוע מיהודים לצעוד עם דגלי ישראל בירושלים עיר הקודש והבירה המאוחדת. אני מצפה מ @netanyahu ו @AmirOhana להבהיר שהמצעד יתקיים. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) June 5, 2021

Такая реакция главы «Религиозного сионизма» обусловлена сообщениями в СМИ, согласно кортом Ганц потребовал отменить «Парад флагов», который намечен на 10 июня. Ганц принял такое решение, как утверждается, исходя из данных о мерах безопасности, которые необходимо организовать, чтобы не допустить негативных последствий.

Ранее Курсор писал, что известный журналист раскритиковал Смотрича. Комментатор новостей 12 канала Амнон Абрамович в понедельник раскритиковал председателя Религиозной сионистской партии депутата Бецалеля Смотрича и обвинил его в том, что он не сформировал правое правительство.

Также мы сообщали, что Гафни обвинил Смотрича в неудаче Нетаниягу при формировании правительства. Глава ультраортодоксальной партии Яадут а-Тора Моше Гафни обвинил партию Религиозный сионизм Бецалеля Смотрича в том, что она помешала премьер-министру Биньямину Нетаниягу сформировать новое правительство.