Смотрич назвал Бени Ганца трусом

Глава партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич обвинил министра обороны Израиля Бени Ганца в трусости. По словам Смотрича, евреи не для того ждали формирования своей страны, чтобы «трусливый министр обороны» мешал им устроить марш с национальными флагам в столице. Так, по словам политика, Ганц решил уступить террористам из группировки ХАМАС, которая обстреливала Израиль из сектора Газа ракетами не так давно.
Об этом Смотрич написал в посте, который он опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter. Ознакомиться с его постом можно ниже:
Такая реакция главы «Религиозного сионизма» обусловлена сообщениями в СМИ, согласно кортом Ганц потребовал отменить «Парад флагов», который намечен на 10 июня. Ганц принял такое решение, как утверждается, исходя из данных о мерах безопасности, которые необходимо организовать, чтобы не допустить негативных последствий.
Ранее Курсор писал, что известный журналист раскритиковал Смотрича. Комментатор новостей 12 канала Амнон Абрамович в понедельник раскритиковал председателя Религиозной сионистской партии депутата Бецалеля Смотрича и обвинил его в том, что он не сформировал правое правительство.
Также мы сообщали, что Гафни обвинил Смотрича в неудаче Нетаниягу при формировании правительства. Глава ультраортодоксальной партии Яадут а-Тора Моше Гафни обвинил партию Религиозный сионизм Бецалеля Смотрича в том, что она помешала премьер-министру Биньямину Нетаниягу сформировать новое правительство.