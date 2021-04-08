Сотрудники МАГАВ задержали жителя Восточного Иерусалима с автоматом

Отмечается, что сотрудники МАГАВ утром в четверг, 8 апреля, увидели у забора безопасности подозрительного мужчину, державшего в руках большую сумку. Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции.

Увидев правоохранителей мужчина бросился бежать, однако в итоге был задержан. В сумке у него сотрудники МАГАВ обнаружили автомат Калашникова.

Задержанный мужчина оказался 18-летним жителем деревни Кфар-Экев в Восточном Иерусалиме. После задержания его отправили на допрос.

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