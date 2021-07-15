Спикер Кнессета случайно сорвал принятие закона реформе раввинских судов

Спикеру Кнессета Микки Леви не разрешили сменить бюллетень после того, как он нажал не ту кнопку, что привело к ничьей 51-51 в голосовании по этому закону.

Законопроект, который реформировал бы систему назначения судей раввинских судов, не прошел третье и последнее парламентское голосование в четверг утром после того, как спикер Кнессета случайно проголосовал против него.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Голосование «против» Мики Леви из «Ееш Атид» дало Кнессету ничью 51-51. Парламентская процедура считает, что ничья равносильна поражению, отмене законопроекта до тех пор, пока он не будет вновь внесен на следующую сессию Кнессета.

Леви попытался получить специальное разрешение на изменение своего голоса после того, как осознал свою ошибку, но юрисконсульт Кнессета постановил, что он не может отдать еще один бюллетень, и голосование остается в силе.

«Из-за того, что я не могу изменить голос, свой голос, нет большинства в третьем чтении законопроекта, и закон не проходит», — заявил Леви после принятия решения.

Он отметил, что дело может быть пересмотрено в судебном порядке.

Согласно правилам Кнессета, по усмотрению спикера разрешить члену повторное голосование, если они утверждают, что их голос был подан по ошибке или не был зарегистрирован.

Накануне голосования Леви выглядел несколько сбитым с толку и призвал законодателей отдать свои голоса во втором чтении вместо третьего. Когда 51-51 отображался на большом экране, то пленум превратился в суматоху, поскольку Леви признал, что совершил ошибку, и попросил законодателей набраться терпения.

Законопроект расширил бы состав комиссии, выбирающей раввинских судей, включив в нее больше представителей правительства и женщин.

Поражение стало последней из серии неудач для правительства. Коалиция, представляющая собой объединение из восьми партий, представляющих весь политический спектр, имеет лишь тонкое преимущество одного места над оппозицией, а это означает, что для торпедирования законодательных вопросов коалиции требуется всего один или два члена Кнессета.

Оппозиционные партии отметили провал законопроекта о реформе раввинского суда.

«Это беспрецедентное достижение. Прошел всего месяц с тех пор, как было создано это мошенническое правительство, и раз за разом нам удается опровергать правительственные законопроекты», — сказал Ярив Левин.

Ранее Курсор писал, что оппозиция в Кнессете договорилась о поддержке со стороны Объединенного списка. Депутатам фракции Ликуд под руководством Биньямина Нетаниягу на пару с ультраортодоксальными партиями ШАС и Яадут а-Тора удалось достичь соглашения с арабской фракцией Объединенный список.

Курсор уже сообщал, что Ликуд осудил Беннета за то, что он не представил никаких решений в отношении эпидемии коронавируса.