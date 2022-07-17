«Станет невозможно покинуть рф»: экс-главный раввин москвы рассказал, что угрожает российской еврейской общине

Пинхас Гольдшмидт сказал, что российское правительство хочет, чтобы еврейская община осталась в рф из-за его экономического и академического вклада.

Пинхас Гольдшмидт, который до недавнего времени был главным раввином москвы*, выразил обеспокоенность тем, что рф может принять меры, чтобы предотвратить выезд еврейских граждан из страны, и тем самым вернется к советской политике времен холодной войны.

«Сегодня есть опасения, что «железный занавес» полностью закроется, и однажды вообще станет невозможно покинуть россию», — сказал раввин израильскому 12 каналу в интервью, которое транслировалось в четверг.

Советский Союз проводил политику отделения от Запада во время холодной войны, известную как «железный занавес».

Во время холодной войны, и особенно в конце 1960-х годов, это не позволяло многим советским евреям уехать в Израиль или Соединенные Штаты.

В интервью Гольдшмидт отметил, что Еврейское агентство, полуправительственная организация, содействующая репатриации в еврейское государство, «не пользуется популярностью у российского правительства».

Гольдшмидт объяснил, что рф «хочет, чтобы евреи остались» в стране из-за экономического и академического вклада общины.

По данным израильского правительства, после февральского вторжения в Украину около 17 000 российских евреев переехали в еврейское государство.

Ранее в этом месяце Еврейское агентство заявило, что российские власти выдвинули ряд сложных требований к его офисам в стране, что затруднит продолжение деятельности организации.

Гольдшмидт, который был главным раввином москвы с 1993 года, уехал из страны в Израиль со своей женой через две недели после того, как рф вторглась в Украину.

«Мы уехали только с одним чемоданом», — сказал он в интервью в четверг.

Несмотря на то, что в прошлом месяце его официально переизбрали главным раввином москвы, раввин решил разорвать контракт и не оставаться в общине, опасаясь, что его позиция в отношении российского вторжения подвергнет опасности московских евреев.