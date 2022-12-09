Сторонники Лапида собрались для протестов в Иерусалиме

Группа сторонников Яира Лапида из партии «Еш Атид» собрались для проведения протестов против нового правительства на мосту KKL.
Утром в пятницу протестующие организовали акцию после слов Лапида: «Это правительство не отражает результатов выборов. Мы выходим на улицы».
Лапид раскритиковал будущее правительство, каким оно вырисовывается из коалиционных договоренностей, и те шаги, которые оппозиция намерена предпринять.
Участники митинга были одеты в футболки «Еш Атид», несли израильские флаги и плакаты с надписью «Остановите бойню. Мы боремся за страну».
Ранее Курсор писал, что оппозиция готовит «неприятный сюрприз» для правительства Нетаниягу — отчет. Бывший союзник Биньямина Нетаниягу разрабатывает план, направленный на то, чтобы посеять хаос в новом правительстве.
Также наш сайт информировал, что Ликуд намерен отменить «закон об электроэнергии». Согласно спорной поправке в закон о планировании и строительстве разрешалось подключение несанкционированных построек к электрическим сетям.
Также мы сообщали, что Бен-Гвир может получить беспрецедентные полномочия над полицией.
Курсор сообщал, что Гафни предложил возрождение существовавшей во времена царя Давида системы разделения военной службы и изучения Торы. По его словами, «половина должна служить в ЦАХАЛе, половина изучать Тору».