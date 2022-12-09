Сторонники Лапида собрались для протестов в Иерусалиме

«Остановите бойню. Мы боремся за страну», — скандировали участники акции протестов из партии «Еш Атид» против будущего правительства Нетаниягу.

Группа сторонников Яира Лапида из партии «Еш Атид» собрались для проведения протестов против нового правительства на мосту KKL.

Утром в пятницу протестующие организовали акцию после слов Лапида: «Это правительство не отражает результатов выборов. Мы выходим на улицы».

Лапид раскритиковал будущее правительство, каким оно вырисовывается из коалиционных договоренностей, и те шаги, которые оппозиция намерена предпринять.

Участники митинга были одеты в футболки «Еш Атид», несли израильские флаги и плакаты с надписью «Остановите бойню. Мы боремся за страну».

Ранее Курсор писал, что оппозиция готовит «неприятный сюрприз» для правительства Нетаниягу — отчет. Бывший союзник Биньямина Нетаниягу разрабатывает план, направленный на то, чтобы посеять хаос в новом правительстве.

Также наш сайт информировал, что Ликуд намерен отменить «закон об электроэнергии». Согласно спорной поправке в закон о планировании и строительстве разрешалось подключение несанкционированных построек к электрическим сетям.

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Курсор сообщал, что Гафни предложил возрождение существовавшей во времена царя Давида системы разделения военной службы и изучения Торы. По его словами, «половина должна служить в ЦАХАЛе, половина изучать Тору».