Судебное заседание по обвинениям против Нетаниягу отложено до сентября

По запросу прокуратуры судебные слушания по обвинениям в отношении бывшего премье-министра Биньямина Нетаниягу в деле Безек»-Walla будут отложены до 13 сентября.

В частности, отложены будут судебные заседания, запланированные на понедельник и вторник следующей недели.

Об этом сообщает Haaretz.

В частности, представители прокуратуры попросили отложить слушания в связи с личными обстоятельствами, которые связаны с главным свидетелем по этому делу бывшим гендиректором новостного портала Walla Иланом Иешуа.

В третий раз за время судебного процесса сторона обвинения попросила отложить дальнейшее судебное рассмотрение дела.

Тем не менее, суд запретил разглашать причину, связанную с отсрочкой, несмотря на то, что представители прокуратуры представили суду подробное описание личных обстоятельств Иешуа.

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