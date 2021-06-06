Трамп заявил, что Байден критиковал Израиль во время военных действий в Газе

Дональд Трамп заявил, что Джо Байден критиковал Израиль во время боев с террористами ХАМАСа в секторе Газа.

Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего преемника Джо Байдена. Он затронул тему конфликта между Израилем и палестинскими террористами в секторе Газа.

Трамп обвинил Байдена в «критике» еврейского государства во время боевых действий.

«Он фактически критиковал Израиль, когда еврейское государство подвергалось атакам тысяч и тысяч выпущенных ракет», — сказал Трамп в речи на съезде республиканцев Северной Каролины.

Правда, он не вдавался в подробности предполагаемой критики Байдена. Президент США и его администрация неоднократно подчеркивали право Израиля на самооборону, призывая к «деэскалации». Другие видные республиканцы также утверждали, что Байден недостаточно поддерживал Израиль во время боевых действий.

Трамп также обвинил членов Конгресса-демократов, поскольку некоторые наиболее прогрессивные из них резко критиковали Израиль во время боевых действий и призвали сократить или прекратить военную помощь еврейскому государству.

«Это было предательством, если посмотреть на то, что произошло в Конгрессе», — сказал Трамп.

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