ЦАХАЛ проводит масштабные аресты боевиков ХАМАСа на территории ПА

Десятки палестинских боевиков, связанные с правящей в секторе Газа террористической группировкой ХАМАС, были арестованы в районе деревни Турмус-Айя к северу от Рамаллы.

Отмечается, что в операции также принимали участие сотрудники ШАБАКа и МАГАВ.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В ЦАХАЛе сообщили, что арестованные принадлежали к террористической студенческой ячейке ХАМАСа в Бирзейтском университете.

В частности, часть арестованных подозревается в причастности к совершению терактов, а также организации перевода финансовых средств на счета ХАМАСа, провокациях и курировании деятельности террористической группировки на территории Иудеи и Самарии.

Группу палестинцев арестовали в тот момент, когда они посещали снесенный ЦАХАЛом дом обвиненного в терроризме палестинца Мунтасира Шалаби.

В ЦАХАЛе сообщили, что продолжат операции против террористических ячеек ХАМАСа на территории Иудеи и Самарии.

Курсор уже сообщал, что ЦАХАЛ запросил миллиарды шекелей на случай войны с Ираном.

По словам главы минобороны Бени Ганца, Израиль должен готовиться к получению ядерного оружия Ираном.

Ганц заявил, что развитие Газы напрямую зависит от возвращение израильских пленников домой.

Кроме того, наш портал сообщал, что Ганц инициирует госрасследование фактов коррупции при покупке подводных лодок.