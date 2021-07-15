ЦАХАЛ запросил миллиарды шекелей на случай войны с Ираном

В генштабе ЦАХАЛа попросили увеличить финансирование из бюджета на миллиарды шекелей для подготовки к возможной атаке на объекты иранской ядерной программы.

Отмечается, что обращение руководства ЦАХАЛа было озвучено в ходе первого обсуждения проекта госбюджета на следующий год со стороны представителей минфина и минобороны.

Об этом сообщает телеканал Kan News.

По различным оценкам экспертов, в течение ближайшего года в Иране могут разработать первые образцы ядерного оружия с учетом наращивания обогащения урана.

Однако подобные оценки постоянно менялись в последние 10 лет. В период премьерства Биньямина Нетаниягу тема Ирана во многом носила сугубо политический характер.

Однако Израиль ожидает, что США и другим участникам ядерного соглашения не удастся перезаключить сделку с Ираном.

Так, в ходе недавних консультаций представителей Израиля и США при участии премьер-министра Нафтали Беннета, был подчеркнуто право Иерусалима самостоятельно принимать решения в отношении политики по Ирану.

Курсор уже сообщал, что по словам главы минобороны Бени Ганца, Израиль должен готовиться к получению ядерного оружия Ираном.

Ганц заявил, что развитие Газы напрямую зависит от возвращение израильских пленников домой.

Кроме того, наш портал сообщал, что Ганц инициирует госрасследование фактов коррупции при покупке подводных лодок.