ЦАХАЛ запустил осветительные ракеты на израильско-ливанской границе (ФОТО)

ЦАХАЛ запустил осветительные ракеты на израильско-ливанской границе, чтобы найти проникших на территорию Израиля злоумышленников.

ЦАХАЛ выпустили осветительные снаряды в окрестностях города Шломи на израильско-ливанской границе в ночь на воскресенье после того, как возникли подозрения в том, что защитное ограждение было взломано.

Об это м заявили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Фотографии с места события уже опубликованы в сети.

צה״ל יורה פצצות תאורה סמוך לגבול לבנון, באזור ראש הנקרה. מתבצעות סריקות באזור הגבול ליד שלומי@GLZRadio pic.twitter.com/GHB3qydh8H — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) June 6, 2021

Отмечается, что ЦАХАЛ в настоящее время все еще сканирует местность в поисках людей, которые повредили ограду. Однако, как предполагается, двое злоумышленников были подобраны автомобилем.

В ЦАХАЛе заявили заявили, что первоначальные данные показывают, что злоумышленники не пересекали границу по причинам, связанным с терроризмом, и что жители в этом районе могут вернуться к повседневной жизни.

Ранее Курсор писал, что в ХАМАСе показали, в каких условиях удерживаются израильские пленники.

Также мы сообщали, что ЦАХАЛ стремится ускорить внедрение новой системы перехвата ракет.