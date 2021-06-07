ЦАХАЛ запустил осветительные ракеты на израильско-ливанской границе (ФОТО)

10:11, Сегодня
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Солдаты ЦАХАЛ фото
Солдаты ЦАХАЛ
Фото: David Cohen/Flash90

ЦАХАЛ запустил осветительные ракеты на израильско-ливанской границе, чтобы найти проникших на территорию Израиля злоумышленников.

ЦАХАЛ выпустили осветительные снаряды в окрестностях города Шломи на израильско-ливанской границе в ночь на воскресенье после того, как возникли подозрения в том, что защитное ограждение было взломано.

Об это м заявили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Фотографии с места события уже опубликованы в сети.

Отмечается, что ЦАХАЛ в настоящее время все еще сканирует местность в поисках людей, которые повредили ограду. Однако, как предполагается, двое злоумышленников были подобраны автомобилем.

В ЦАХАЛе заявили заявили, что первоначальные данные показывают, что злоумышленники не пересекали границу по причинам, связанным с терроризмом, и что жители в этом районе могут вернуться к повседневной жизни.

Ранее Курсор писал, что в ХАМАСе показали, в каких условиях удерживаются израильские пленники.

Также мы сообщали, что ЦАХАЛ стремится ускорить внедрение новой системы перехвата ракет.

Автор материала:
Аарон Кальвин

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