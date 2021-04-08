Церемония ко Дню памяти жертв Холокоста в Кнессете: еще один скандал с депутатом Объединенного списка

Депутат т «Объединенного списка» Ахмад Тиби демонстративно вышел из зала в момент, когда на сцену поднялся депутат от «Религиозного сионизма» Итамар Бен-Гвир.

В Кнессете прошла церемония ко Дню памяти жертв Катастрофы. Это событие не обошлось без скандалов. В честности, депутат от «Объединенного списка» Ахмад Тиби демонстративно вышел из зала в момент, когда на сцену поднялся депутат от «Религиозного сионизма» Итамар Бен-Гвир.

Отмечается, что, когда Бен-Гвир поднялся на сцену, чтобы назвать имена иракских евреев, отправленных в Освенцим, Тиби покинул помещение. Уже затем арабский депутат рассказал, что не признает легитимным «расиста», который отрицает права человека для арабского народа.

Сам же Бен-Гвир ответил, что Тиби задел память выживших и жертв Холокоста. По словам депутата, его коллега из Объединенного списка является «сторонником террора», а потому его не должно быть в Кнессете.

Отметим, что это не единственный скандал, произошедший во время церемонии. Так, ранее Курсор писал, что депутат Ави Маоз («Религиозный сионизм») пожаловался офицеру безопасности, что во время церемонии «У каждого есть имя», которая проводилась в здании Кнессета в память о жертвах Катастрофы, произошел очень неприятный инцидент. Он заявил, что некий гость пожелал смерти его семье в концлагере.

День памяти жертв Холокоста в Израиле начался с церемонии у мемориала Яд ва-Шем. В ней приняли участие президент Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

В Порту открылся музей Холокоста. Многие посетители пришли посмотреть музей в день его открытия. В первый день музей посетили 500 человек, как евреи, так и обычные туристы, которые хотели ознакомиться с представленными экспонатами.

Более половины выживших во время Холокоста в Израиле нуждаются в помощи. В опросе, проведенном накануне Дня памяти жертв Холокоста, 43% выживших заявили, что им не хватает денег на очки, 27% человек не могут платить за слуховые аппараты.

В Киеве открылась выставка ко дню памяти жертв Холокоста «Тот, кто спасает жизнь». Почетный Консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков поблагодарил Праведников народов мира на тематической фотовыставке.