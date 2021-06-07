У больницы Шаарей Цедек в Иерусалиме произошло масштабное обрушение на территории парковки (ВИДЕО)

17:20, Сегодня
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90

В полиции сообщили о получении информации об обрушении асфальтированного участка, отведенного под территорию для парковки возле иерусалимской больницы Шаарей Цедек.

В опубликованном видео с места происшествия виден громадный провал прямо у здания больницы на месте парковки.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По факту инцидента в полиции сообщили, что провал может еще больше расшириться и поэтому призвали граждан не проходить в близи этого района.

В частности, в образовавшуюся воронку упал как минимум один автомобиль. Однако сообщений о пострадавших пока не поступало.

Ранее Курсор сообщал, что марш флага в Иерусалиме отменили из-за изменения маршрута.

Полиция собирается изменить маршрут Марша флагов, чтобы избежать столкновений с мусульманами.

Автор материала:
Алекс Федоткин

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