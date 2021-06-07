У больницы Шаарей Цедек в Иерусалиме произошло масштабное обрушение на территории парковки (ВИДЕО)

В опубликованном видео с места происшествия виден громадный провал прямо у здания больницы на месте парковки.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
ראשוני: חניון קרס בבית החולים שערי צדק בירושלים@VeredPelman @SuleimanMas1 pic.twitter.com/LqydPAV5RQ
— כאן חדשות (@kann_news) June 7, 2021
По факту инцидента в полиции сообщили, что провал может еще больше расшириться и поэтому призвали граждан не проходить в близи этого района.
В частности, в образовавшуюся воронку упал как минимум один автомобиль. Однако сообщений о пострадавших пока не поступало.
תיעוד נוסף מקריסת החניון בשערי צדק. עד כה לא דווח על נפגעים@VeredPelman pic.twitter.com/a6lZDlaCTV
— כאן חדשות (@kann_news) June 7, 2021
Ранее Курсор сообщал, что марш флага в Иерусалиме отменили из-за изменения маршрута.
Полиция собирается изменить маршрут Марша флагов, чтобы избежать столкновений с мусульманами.