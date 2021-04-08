В Араве произошло ДТП: есть пострадавшие

В Араве произошло ДТП, при котором пострадало пять человек.

В ДТП, которое произошло в Араве, пострадало пять человек. Столкнулись два легковых автомобиля и грузовая машина. Отмечается, что женщина 34-лет получила травмы средней тяжести. Остальные четверо пострадавших получили легкие травмы.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь сотрудниками бригады МАДА. Участники инцидента были доставлены в госпиталь «Йосефталь» для дальнейшего обследования.

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