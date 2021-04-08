В Бейт-Шемеше пятилетнего мальчика нашли без сознания в машине

В Бейт-Шемеше парамедики «Скорой помощи» извлекли из автомобиля пятилетнего мальчика, который находился в бессознательном состоянии. Прямо на месте врачи начали реанимировать ребенка. Он был доставлен в Хадасса – Эйн Керем» в Иерусалиме. Его состояние оценивается как тяжелое.

Об этом сообщает портал «Детали».

По словам фельдшеров, когда они прибыли на место происшествия, то сразу увидели ребенка в машине. Мальчик был без сознания. У него не было зафиксировано ни сердцебиения, ни дыхания.

На месте также работают правоохранители, проводится расследование.

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