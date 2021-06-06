В Герцилии собака спасла жизнь 75-летнего мужчины

08:10, Вчера
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Собака
Фото: pixabay.com

В Герцлии собака спасла 75-летнего мужчину, который отравился лекарствами.

Собака в Герцлии спасла жизнь своего 75-летнего хозяина после того, как тот принял смесь обезболивающих, чтобы справиться с болью в спине, однако затем потерял сознание.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Так, Биньямин Яаков потерял сознание, однако его собака побежала за помощью.

Животному удалось выйти на улицу и предупредить людей о помощи. После того, как несколько человек собрались вокруг собаки по имени Стич, она привел их к Яакову. Мужчину обнаружили лежащим без сознания на полу в собственном доме. Прохожие вызвали бригаду медиков МАДА.

Яаков прошел курс лечения в Медицинском центре Ихилов, а затем был выписан

Ранее Курсор писал, что израильские ученые выяснили, что летучие мыши избавили человечество от многих болезней.

Также мы сообщали, что израильские ученые смогли существенно продлить жизнь животных.

Автор материала:
Аарон Кальвин

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