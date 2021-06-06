В Герцилии собака спасла жизнь 75-летнего мужчины

Собака в Герцлии спасла жизнь своего 75-летнего хозяина после того, как тот принял смесь обезболивающих, чтобы справиться с болью в спине, однако затем потерял сознание.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Так, Биньямин Яаков потерял сознание, однако его собака побежала за помощью.

Животному удалось выйти на улицу и предупредить людей о помощи. После того, как несколько человек собрались вокруг собаки по имени Стич, она привел их к Яакову. Мужчину обнаружили лежащим без сознания на полу в собственном доме. Прохожие вызвали бригаду медиков МАДА.

Яаков прошел курс лечения в Медицинском центре Ихилов, а затем был выписан

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