В Израиле крайне стремительно растет заболеваемость COVID-19

Так, за сутки по результатам 65 тыс 125 проделанных тестов на коронавирус было диагностировано 855 новых больных COVID-19.

Количество положительных тестов выросло до 1,52%. Коэффициент инфицирования составляет 1,31.

Число болеющих в данный момент увеличилось до 5 тыс 817 человек. Количество умерших в результате осложнений, вызванных COVID-19 составляет 6 тыс 443 человека.

Количество тяжелобольных выросло до 52 человек. Из них 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

«Я опасаюсь, что мы дойдем до положения, которое потребует ввести карантин. Как скоро это будет? Определенно не завтра и не на следующей неделе, но это может произойти через несколько недель», –заявил накануне гендиректор минздрава профессор Нахман Эш.

Одну дозу вакцины от COVID-19 сделали 5 млн 740 тыс 832 человека. Полностью вакцинировались 5 млн 218 тыс 801 гражданин.

Курсор уже сообщал, что в правительстве согласовали ужесточение карантинных ограничений.

В Израиле продолжают фиксировать смертельные случаи среди вакцинированных от COVID-19 граждан.

Глава минобразования потребовала уволить руководителя департамента здравоохранения.

Депутатам, заразившимся COVID-19, будет запрещено голосовать.

Депутат Еш Атид завил, что Минздрав не позволил ему проголосовать в Кнессете. Депутат Кнессета Владимир Беляк из Еш Атид сдал тест на коронавирус и результат оказался положительным. После того, как у Беляка было подтверждено наличие COVID-19, генеральный директор Минздрава Нахман Эш попытался помешать ему участвовать в пленуме Кнессета.