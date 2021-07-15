В Израиле могут ввести локдаун на Рош а-Шана

Министры представили прогнозы, что через пять недель число серьезных случаев COVID-19 может достигнуть 1 000 человек.

Несмотря на успешную кампанию вакцинации, Израиль может быть заблокирован во время праздничного периода Рош а-Шана в начале сентября, по словам чиновника, присутствовавшего во вторник на заседании кабинета министров по политике в отношении коронавируса на фоне возобновления случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает The Times of Israel..

По сообщению 12-го канала, анонимный источник сказал, что, если общественность не будет усердно выполнять несколько оставшихся медицинских предписаний, направленных на сдерживание инфекций, то может быть введен карантин на еврейский Новый год, который в этом году выпадает на 6-8 сентября.

С начала пандемии в Израиле было три общенациональных блокировки, но его широкомасштабная кампания вакцинации, в результате которой было вакцинировано большинство граждан, была направлена ​​на предотвращение закрытия в будущем.

В телевизионном репортаже не было подробно описано, каковы могут быть условия такой изоляции Рош а-Шана. С момента начала вспышки COVID-19 в стране в марте 2020 года правительство распорядилось о введении блокировок с различными ограничениями, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Рош а-Шана и период высоких праздников отмечены многолюдными молитвами в синагогах, а также массовыми общественными собраниями, что делает традиционные ежегодные практики опасными для распространения вируса.

Утверждается, что министры и представители здравоохранения разделились во мнениях о том, как реагировать на недавнюю вспышку, в результате которой число ежедневных случаев COVID-19 подскочило с двух десятков месяц назад до более 700 в последние дни. Растет и количество тяжелобольных пациентов.

В то время как чиновники здравоохранения призывают министров ввести ограничения на общественную жизнь, правительство вместо этого сосредоточило внимание на том, чтобы побудить подростков сделать вакцинацию и чтобы люди носили маски для лица в помещении, что является одним из немногих предписаний по охране здоровья, которые все еще применяются.

Глава службы общественного здравоохранения Министерства здравоохранения, доктор Шарон Алрой-Прейс, сообщила министрам, что больницы уже перегружены и сокращение карантина является риском.

Министр образования Ифат Шаша-Битон предупредил, что поощрение вакцинации при одновременном введении ограничений отправит «неоднозначный сигнал» общественности.

Напротив, министр внутренних дел Айелет Шакед настаивал на применении системы Green Pass не только в закрытых помещениях, как это было предложено Министерством здравоохранения, но и на открытых площадках.

Неизвестный высокопоставленный чиновник здравоохранения сообщил 13-му каналу, что «Зеленый пропуск» необходимо ввести немедленно: «Это не ограничение, это образ жизни. Если в ближайшее время не будет принято решение, нам придется предпринять более болезненные шаги».

Ранее Курсор писал, что премьер-министр Нафтали Беннет обещает стремительную победу над штаммом Дельта. Беннет заявил, что Израиль может преодолеть нынешнюю вспышку штамма Дельта, не вводя дополнительных блокировок, если граждане будут соблюдать правила здравоохранения, и добавил, что локдауны могут в конечном итоге быть повторно введены в качестве крайней меры.

В Израиле выяснили, кто может повторно заболеть COVID-19 даже после вакцинации. Новое исследование израильских врачей объясняет, как и почему некоторые вакцинированные люди все равно попадают в больницу из-за вируса.

Стало известно, что в Израиле туристам, привитым российскими и китайскими вакцинами, потребуются дополнительные анализы.

Ранее Курсор писал, что в Израиле изменили правила карантина. Министры решили накануне, что карантин по коронавирусу будет сокращен до семи дней, поскольку министерство здравоохранения настаивало на ужесточении других ограничений, чтобы сдержать повторное появление случаев COVID-19.

Курсор уже сообщал, что в минздраве обновили требования в отношении въезда в Израиль и выезда из страны.

Кроме этого, Израиль стал первой страной в мире, которая ввела ревакцинацию COVID-19. Министерство здравоохранения проинформировало медицинских работников о том, что они могут делать третью бустерную прививку взрослым с проблемами иммунитета.

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