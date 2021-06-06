В Израиле началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет

В Израиле началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет от коронавируса.

В Израиле начали вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет от COVID-19. Так, до этого было опубликовано исследование, демонстрирующее, что вакцина не так вредна для молодых мужчин, как первоначально предполагалось.

Министерство здравоохранения объявило, что кампания будет продолжена в прошлую среду после того, как исследование возможной связи между вакциной и воспалением сердца у молодых мужчин, миокардитом, показало, что риски незначительны по сравнению с рисками заразиться COVID-19.

Согласно результатам исследования, вторая доза вакцины COVID была связана с случаями миокардита у мужчин в возрасте 16-30 лет, причем риск снижался с возрастом. Большинство случаев миокардита, связанных с вакциной, были легкими и длились всего несколько дней.

Решение минздрава было принято после совещания комитета министерства по иммунизации и оперативной группы по эпидемии. Министерство здравоохранения также приняло решение немедленно разрешить вакцинацию молодых людей с сопутствующими заболеваниями, тех, кто живет с родственниками, которые подвергаются более высокому риску заражения коронавирусом, а также молодежи, которая будет выезжать за границу.

Ранее Курсор писал, что заболеваемость COVID-19 в мире продолжает снижаться.

Также мы сообщали, что государственные больницы отказались вместе с минздравом праздновать победу над COVID-19.