В Израиле продолжают фиксировать смертельные случаи среди вакцинированных от COVID-19 граждан

Сегодня в Ашдоде в медицинском центре Ассута скончался 84-летний мужчина, который ранее был вакцинирован от COVID-19.

Отмечается, что мужчину госпитализировали с диагнозом COVID-19, однако позднее его состояние резко ухудшилось и врачи не смогли спасти ему жизнь.

Об этом сообщают Детали.

В частности, в первой половине июня в в Кирьят-Бялике от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась пара пожилых супругов.

8 июля стало известно о смерти 86-летнего Ицхакм Наэ, а 12 июля умерла его супруга 85-летняя Рахель Наэ. Ранее супруги прошли вакцинацию от COVID-19, однако заболели Дельта-штаммом коронавируса.

В общей сложности за первую половину июля от COVID-19 скончались 12 израильтян. Тогда как за весь июнь умерло только 9 человек.

Курсор уже сообщал, что глава минобразования потребовала уволить руководителя департамента здравоохранения.

Депутатам, заразившимся COVID-19, будет запрещено голосовать.

Депутат Еш Атид завил, что Минздрав не позволил ему проголосовать в Кнессете. Депутат Кнессета Владимир Беляк из Еш Атид сдал тест на коронавирус и результат оказался положительным. После того, как у Беляка было подтверждено наличие COVID-19, генеральный директор Минздрава Нахман Эш попытался помешать ему участвовать в пленуме Кнессета.