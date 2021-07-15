В Израиле продолжают фиксировать смертельные случаи среди вакцинированных от COVID-19 граждан

Отмечается, что мужчину госпитализировали с диагнозом COVID-19, однако позднее его состояние резко ухудшилось и врачи не смогли спасти ему жизнь.
Об этом сообщают Детали.
В частности, в первой половине июня в в Кирьят-Бялике от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась пара пожилых супругов.
8 июля стало известно о смерти 86-летнего Ицхакм Наэ, а 12 июля умерла его супруга 85-летняя Рахель Наэ. Ранее супруги прошли вакцинацию от COVID-19, однако заболели Дельта-штаммом коронавируса.
В общей сложности за первую половину июля от COVID-19 скончались 12 израильтян. Тогда как за весь июнь умерло только 9 человек.
Курсор уже сообщал, что глава минобразования потребовала уволить руководителя департамента здравоохранения.
Депутатам, заразившимся COVID-19, будет запрещено голосовать.
Депутат Еш Атид завил, что Минздрав не позволил ему проголосовать в Кнессете. Депутат Кнессета Владимир Беляк из Еш Атид сдал тест на коронавирус и результат оказался положительным. После того, как у Беляка было подтверждено наличие COVID-19, генеральный директор Минздрава Нахман Эш попытался помешать ему участвовать в пленуме Кнессета.