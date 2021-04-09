В Израиле прошли незапланированные медицинские учения

Три дня назад в Израиле прошли учения, в ходе которых медицинские сотрудники сталкивались с имитацией самых разных травм.

United Hatzalah и Медицинский центр Галилеи, а также силы безопасности и муниципалитет Нагарии провели неожиданную совместную тренировку на пляже во вторник.

Об этом пишет JPost.

Учения на пляже проводились с целью обучения сотрудников службы экстренного реагирования и медицинского персонала всех участвующих организаций тому, как реагировать на террористические атаки, приведшие к массовым жертвам.

В ходе упражнения 30 человек имитировали травмы на пляже. Их воображаемые травмы варьировались от колотых ран до огнестрельных ран, отсутствующих конечностей, ожогов, ушибов, ссадин, тяжелых травм и так далее.

«Раненые» были доставлены на машине скорой помощи в Медицинский центр Галилеи, где почти 100 медицинских работников оказали помощь раненым, как если бы они были c настоящими травмами.

«Тренировки прошли успешно и невероятно помогли нашим волонтерам отточить свои навыки в лечении тяжелых травм, что, к счастью, не то, что мы делаем каждый день», — сказал глава нагарийского отделения United Hatzalah Менахем Голдберг.

«Я думаю, что каждый волонтер, который участвовал в учении вчера вечером, многому научился», — добавил Голдберг. «Благодаря таким тренировочным упражнениям, если такая ситуация возникнет в реальной жизни, не дай Бог, мы будем лучше подготовлены как на индивидуальном, так и на межорганизационном уровне, чтобы обеспечить более качественный и быстрый уход».

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