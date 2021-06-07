В Израиле сегодня будет похоронен Ави Хар-Эвен

Сегодня в Израиле будет похоронен Ави Хар-Эвен, который умер спустя три недели после получения значительных травм при поджоге гостиницы Efendi в Акко.

Отмечается, что Ави Хар Эвен был доставлен в больницу «Рамбам» в Хайфе. У него были диагностированы сильные ожоги тела. Ученые находился в бессознательном состоянии. Три недели он пробыл в госпитале под наркозом. Однако вчера Ави Хар-Эвен умер.

О том, что ученый, который ранее возглавлял Космическое агентство Израиля, был отключен от аппаратуры рассказал его сын Йоав Хар-Эвен. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

Отмечается, что ученый будет похоронен сегодня 7 июня в 17 часов на кладбище «Мораша» в Рама Ха-Шароне.

Ранее Курсор писал, что Ави Хар-Эвен, бывший глава космической программы Израиля, скончался в возрасте 84 лет.

Также мы сообщали, что Давид Душман, последний оставшийся в живых освободитель Освенцима, умер в возрасте 98 лет.