В Израиле шторм "Даниэль" повредив посевы арахиса - названа сумма убытков

В основном ущерб был нанесен угодьям в районах, приграничных с сектором Газа.

Недавно на Израиль обрушился шторм "Даниэль", который принес сильные ливни, повредившие около 5 тысяч дунамов, засеянных арахисом. Согласно предварительным подсчетам, сумма убытков составила миллионы шекелей.

Об этом сообщает издание "Детали".

В основном повреждения получили сельскохозяйственные площади в районах, приграничных с сектором Газа: в поселках и кибуцах Маген, Урим, Нирим, Эйн-ха-Шлоша, Нир-Ицхак и других, где находятся около 20 процентов посевов арахиса в Западном Негеве. Фермеры жалуются на то, что плесень поразила скорлупу и начала проникать в бобы.

Отметим, что посевы арахиса застрахованы от ущерба, нанесенного сильными дождями, предполагается, что производители получат только около двух третей от суммы ущерба, потому что урожай был поврежден на этапе сбора. Шторм обрушился тогда, когда большая часть продукта была выкопана и сушилась в поле.

Данные убытков еще подсчитываются. Этот арахис предназначался для экспорта в другие страны. Но часть урожая влажная и ее нельзя отправлять, поэтому придется утилизировать. Спустя 7-10 дней эксперты будут лучше знать, как оценить масштабы ущерба урожаю и размер экономического ущерба