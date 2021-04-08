В Израиле, возможно, нашли лекарство от рака крови — СМИ

Новаторское лечение, разработанное израильской командой, может предложить лекарство от множественной миеломы, одного из видов рака крови.

Множественная миелома — относительно распространенный тип рака, поражающий лейкоциты, вырабатывающие антитела. В результате болезни эти клетки начинают бесконечно размножаться в крови и также могут накапливаться в костях. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Причины этого рака не ясны, но он может привести к поражению костей, анемии, почечной недостаточности и подвергает пациентов риску инфекций, поскольку их иммунная система ослаблена», — сказал профессор Сирил Коэн, руководитель лаборатории иммунотерапии в больнице Университета Бар-Илан.

В настоящее время считается, что болезнь поддается лечению, но не излечима, с выживаемостью около 50% через пять лет после постановки диагноза. Современное лечение основано на химиотерапии, методе лечения, который часто является обременительным для пациента.

Коэн и его коллеги, в том числе профессор Полина Степенски и доктор Моше Гатт из Медицинского центра Университета Хадасса, разработали биологическую альтернативу, которая направлена ​​на «перепрограммирование» собственных клеток крови пациента.

«Мы перепрограммируем другой тип клеток иммунной системы, называемый «Т-лимфоцитами», чтобы научить их бороться с раком в крови пациента», — пояснил Коэн.

«Мы берем кровь у пациента, разделяем Т-клетки и в лаборатории добавляем новую молекулу, которая позволяет им распознавать раковые клетки. Молекула называется CAR, что означает «рецептор химерного антигена»», — добавил он.

Чтобы добавить молекулу к клеткам, исследователи используют неопасный модифицированный вирус, который затем вводят в Т-клетки пациента.

«Когда мы видим, что Т-клетки начинают вырабатывать соответствующий белок, мы вводим их обратно пациенту. Следовательно, бороться с раком начинает собственная иммунная система пациента, а не внешний элемент. Более того, это можно назвать «живым наркотиком». Достаточно один раз ввести Т-клетки, и они продолжат размножаться и работать сами по себе», — объяснил Коэн.

Команда работала над лечением около двух лет при поддержке фонда Adelis Foundation.

«Молекула была разработана в Израиле, и все технологии генетической модификации клеток происходят локально, что, я считаю, совершенно уникально для такого рода лечения», — отметил Коэн.

В настоящее время лечение проходит фазу I клинических испытаний в Хадассе и уже успешно применено к нескольким пациентам.

Ранее Курсор писал, что вакцину от рака мозга успешно испытали на людях. Завершился первый этап испытаний на людях вакцины, помогающей иммунной системе пациентов бороться с опухолью мозга.

Израильские ученые заявили, что раковые бактерии можно использовать против опухолей. Раковые клетки представляют бактериальные пептиды на своих клеточных стенках, что свидетельствует об их существовании Т-клеткам иммунной системы.

Ученые смогли уничтожить раковые клетки с самой распространенной мутацией. Ученые разработали терапевтический подход на основе антител, который нацелен на неоантиген, полученный из общей мутации TP53, высокоспецифичным образом.

Ученые создали фрагмент ДНК, который уничтожает стволовые клетки рака. Началась уже первая фаза испытания препарата, чтобы оценить его безопасность и эффективность для людей.

Разработан новый метод лечения самого смертоносного рака. Британские и китайские ученые разработали новый метод лечения рака поджелудочной железы.

Ученые решили столетнюю загадку раковых опухолей. Ученые смогли объяснить таинственный эффект Варбурга.

Курсор уже писал, что создан вирус, который может убить метастазы рака. Американские исследователи создали новый эффективный способ доставки молекулярных «бомб» в метастатические раковые клетки, которые начинают появляться на последней стадии роста раковой опухоли.

Ранее Курсор сообщал, что израильские ученые сделали прорыв в лечении рака. Кроме этого, австралийские ученые раскрыли секрет непобедимости рака.

Сообщалось, что в раковых опухолях нашли мощную защиту против вирусов. Также ученые нашли сходство структуры коронавируса и раковой опухоли.

Напомним, что ученые обнаружили механизмы, ответственные за возникновение рака.