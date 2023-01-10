В Израиле за последнее десятилетие выросло число практикующих врачей

Израильская система здравоохранения продолжает развиваться и в последние годи в стране наблюдается увеличение числа многих практикующих специалистов, в частности психологов, физиотерапевтов, диетологов, стоматологов, офтальмологов и генетиков.

Об этом пишет Jpost.

В отчете минздрава указано, что только 38 процентов лицензий на практику были выданы выпускникам местных учебных заведений, почти половина лицензий досталась израильтянам, обучавшимся за границей, а 13 процентов — новым иммигрантам.

Отчет под названием «Кадры медицинских работников на 2021 год», основанный на данных министерства и Центрального статистического бюро, призван помочь лицам, принимающим решения, и исследователям планировать потребности в кадрах для служб здравоохранения.

Согласно отчету, доля мужчин и женщин-врачей, медсестер и стоматологов увеличилась в последние годы после снижения в предыдущем десятилетии.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы увеличить количество квалифицированных специалистов, работающих в системе здравоохранения. Израильская система здравоохранения — одна из лучших в мире», — заявил уходящий в отставку генеральный директор министерства Нахман Эш.

К слову, в 2021 году четверть врачей в Израиле были в возрасте 67 лет и старше, что на 17 процентов больше, чем в 2010 году. Около 37 процентов были моложе 45 лет, что на 29 процентов больше, чем в 2010 году.

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