В каких городах Израиля ситуация с криминалом хуже всего

В арабском секторе наблюдается целая волна убийств. В связи с этим в правительстве решили выделить дополнительные деньги для программы по борьбе с преступностью в смешанных городах, так как именно там ситуация особо тревожная. Так, было выделено 60 миллионов шекелей.

Самыми опасными городами стали Лод, Рамле и Акко. Количество правонарушений в них выше, чем в среднем по арабским населенным пунктам. К примеру, количество правонарушений, в том числе убийств, случаев насилия, на 1000 человек в Лоде составляет 0,37, в Акко – 03, а в Рамле – 0,4. При этом в среднем по арабских населенных пунктах этот показатель примерно 0,19.

Новые 60 миллионов шекелей потратят на усиление полиции. Половина денег уйдет на усиление полиции в Рамле.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.

Еще Курсор сообщал, что на улице Кирьят-Яарим в поселении Гиват-Зеэв произошел взрыв.