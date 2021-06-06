В Ликуде приготовились к переходу в оппозицию

В партии премьер-министра Биньямина Нетаниягу Ликуд считают, что формирование правительства под руководством Нафтали Беннета и Яира Лапида практически свершившийся факт.

Отмечается, что большинство депутатов Ликуда считают, что лагерь правых партий практически исчерпал свои возможности для предотвращения создания правительства с участием левоцентристских и арабских партий.

Об этом сообщает Maariv.

В 14:00 началось заседание Ликуда, в ходе которого Биньямин Нетаниягу озвучит дальнейшие планы в связи с формированием правительства под руководством Яира Лапида и Нафтали Беннета.

По словам представителей Ликуда, фракция вероятно перейдет в оппозицию и будет вести подготовку к еще одним внеочередным выборам, поскольку у Нетаниягу считают, что новое правительство Лапида-Беннета вряд-ли просуществует дольше года.

Эксперты и политологи также склоняются к мнению, что новое правительство будет приведено к присяге уже в ближайшие дни.

Также сегодня должно состояться заседание фракции Ямина, поскольку пока непонятно, как намерен проголосовать депутат Нир Орбах во время выражения вотума доверия новому правительству.

Ранее Курсор сообщал, что новое правительство может быть приведено к присяге раньше, чем ожидалось.

Еще один депутат Ямины заявила об угрозах в свой адрес.

Депутат МЕРЕЦ вынуждена была покинуть дом из-за угроз правых активистов.

Мансур Аббас сделал неожиданное признание о переговорах с Нетаниягу.

Мансур Аббас рассказал, почему присоединился к Лапиду и Беннету. Аббас заявил, что «он — часть палестинского народа и что он будет делать все, на благо арабских жителей Израиля».