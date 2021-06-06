В Ликуде заявили, что партия будет бороться с политическими противниками с гордостью и уважением

Депутат от «Ликуда» Мики Зоар заявил, что партия будет бороться с «уважением и гордостью» против политических оппонентов.

Председатель «Ликуда» Мики Зоар подчеркнул, что партия будет бороться с «уважением и гордостью со стороны оппозиции, если это будет необходимо». В то же время, любые попытки насилия и угрозы политик осуждает.

Он уверен, что без взаимного уважения и культурного дискурса ничего добиться не получится. По словам политика, партия «Ликуд» в скором времени сможет вернуться к руководству Израилем благодаря общественной поддержке. Если же ей придется вести «борьбу» со стороны оппозиции, то она к этому готова.

Напомним, что в свете последних событий депутаты от партии «Ямина», которой руководит Нафтали Беннет, заявляли об угрозах в свой адрес. Стоит отметить, что еще в прошлом году Зоар выступал против агрессивных высказываний и угроз в адрес политиков. Партия «Ликуд» возглавляется Биньямином Нетаниягу, позиционирует себя как правая политическая сила.

Ранее Курсор писал, что Мики Зоар раскритиковал предложенное правительство «единства» во главе с главой Еш Атид Яиром Лапидом и главой Ямины Нафтали Беннетом. «Это странное правительство поставит под угрозу безопасность Государства Израиль», — сказал Зоар, добавив, что наступит «беспрецедентная вялость».

Также мы сообщали, что Ликуд отклонил просьбу Ганца убрать законопроекты правых из повестки дня Кнессета. Отмечается, что Зоар заявил: «Это очень важные законы для укрепления поселений в Земле Израиля, и мы не должны поддаваться различным давлениям». Речь идет о законопроектах, касающихся аванпостов и поселений в Иудее и Самарии, на фоне напряженной ситуации с безопасностью палестинцев.