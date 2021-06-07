В минфине заявили, что тенденция роста цен не продлится долго

В министерстве финансов заявили, что тенденция роста цен не сохранится в среднесрочной перспективе.

В министерстве финансов заявили, что тенденция роста цен не сохранится в среднесрочной перспективе. Так, соответствующий обзор был опубликован экономистом Широй Гринберг. Так, специалисты не считают, что это начало инфляции.

В министерстве финансов уверены, что быстрое восстановление экономики Израиля после карантина не может стать причиной к инфляции. Так, экономисты считают, что для этого нужны еще дополнительные изменения в структуре.

Однако причиной роста цен могут стать перебои с предложением товаров после кризиса. По словам экспертов, это явление временное.

Экономисты прогнозируют, что темы рост цен в текущем году составят 2,1 процента. А уже в следующем году уровень инфляции составит 1,5 процента.

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