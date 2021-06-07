В минздраве пока не собираются отменять обязательное ношение масок в школах

Гендиректор минздрава сообщил, что не в праве брать на себя обязательство по принятию такого решения. В связи с этим он предложил подождать еще неделю и посмотреть за ситуацией.

Об этом сообщают Детали.

«Я не могу взять на себя обязательство, давайте подождем неделю и посмотрим. Я не думаю, что в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, уровень вакцинации подростков в возрасте 12-16 лет будет настолько впечатляющим, что это повлияет на обязанность носить маски», – отметил Леви.

Гендиректор минздрава также сообщил, что уже заказаны несколько тысяч очередей на проведение вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет во всех больничных кассах.

«Это только начало, мы продолжим работать над тем, чтобы вакцина стала доступной. Если бы речь шла о моих детях, я бы повел их на вакцинацию», – отметил Леви.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве определились с датой отмены обязательного ношения масок.