В минздраве пока не собираются отменять обязательное ношение масок в школах

12:20, Сегодня
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Хези Леви гендиректор минздрава израиль фото
гендиректор минздрава Хези Леви
Фото: Flash90

Гендиректор минздрава Хези Леви сообщил, что учащимся школ возможно придется использовать маски до конца учебного года.

Гендиректор минздрава сообщил, что не в праве брать на себя обязательство по принятию такого решения. В связи с этим он предложил подождать еще неделю и посмотреть за ситуацией.

Об этом сообщают Детали.

«Я не могу взять на себя обязательство, давайте подождем неделю и посмотрим. Я не думаю, что в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, уровень вакцинации подростков в возрасте 12-16 лет будет настолько впечатляющим, что это повлияет на обязанность носить маски», – отметил Леви.

Гендиректор минздрава также сообщил, что уже заказаны несколько тысяч очередей на проведение вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет во всех больничных кассах.

«Это только начало, мы продолжим работать над тем, чтобы вакцина стала доступной. Если бы речь шла о моих детях, я бы повел их на вакцинацию», – отметил Леви.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве определились с датой отмены обязательного ношения масок.

 В минздраве не рекомендуют израильтянам посещать Намибию.

Минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19.

В Израиле началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает снижаться.

Автор материала:
Алекс Федоткин

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