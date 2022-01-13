В Палестине растет число случаев Covid-19: это угрожает системе здравоохранения

Палестинское население в некоторой степени защищено от серьезных заболеваний из-за молодости жителей и их относительной изоляции.

Палестина получила партию COVAX, содержащую 453 600 доз вакцины Moderna COVID-19. Палестинский центр по правам человека подтвердил ответственность Израиля по предоставлению предметов медицинского назначения в соответствии с 4-й Женевской конвенцией и призвал гуманитарные организации работать вместе для поддержки здравоохранения на оккупированных территориях, особенно в Газе.

Об этом сообщает mondoweiss.net.

Немногим более трети населения получили две дозы вакцины, и уровень вакцинации продолжает медленно расти, в то время как Израиль, который отрицает какую-либо ответственность за вакцинацию, широко распространяет бустеры среди своих граждан и рассматривает возможность второго бустера для групп высокого риска.

Следует помнить, что число случаев заболевания, вероятно, значительно занижено, а достоверные данные из Восточного Иерусалима получить трудно, что является отражением продолжающегося десятилетиями отставания в развитии систем здравоохранения, структур общественного здравоохранения и хронической нехватки предметов снабжения и лекарств.

Палестинское население в некоторой степени защищено от серьезных заболеваний из-за молодости жителей и их относительной изоляции, особенно в Газе. Основным источником инфекции, вероятно, остаются палестинские рабочие, прибывающие в Израиль для строительных и сельскохозяйственных работ, а также еврейские поселенцы, проживающие в незаконных поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

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