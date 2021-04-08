В правительстве ослабили ограничения на массовые мероприятия

Входе вечернего заседания в среду, 7 апреля, правительственный кабинет по борьбе с эпидемией ослабил ряд ограничений на количество людей в собраниях любого рода.

В частности, на улицах теперь разрешено собираться группам до 100 человек включительно. Об этом сообщает Haaretz.

Однако в помещениях по-прежнему не могут собираться свыше 20 человек.

При этом на открытых спортивных площадках теперь могут присутствовать до 10 тыс зрителей, на закрытых – до 4 тыс.

Количество участников занятиями спортом или импровизированными спортивными мероприятиями увеличено до 1 тыс человек.

Министры также разрешили израильтянам, не обладающим зеленым паспортом, принимать участие в церемониях, посвященных Дню памяти и поминовения.

Ранее Курсор сообщал, что больницы Израиля возвращаются в обычный режим работы.

Минздрав Израиля разрешил заполнять большие стадионы на 30 процентов.

Представитель минздрава заявил, что Израиль все еще находится «в разгаре битвы» с пандемией. Глава общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Шарон Алрой-Прейс заявила, что в настоящее время Израиль все еще находится в разгаре битвы с пандемией коронавируса.

Минздрав может ограничить доступ к тестам по выявлению антител к коронавирусу. Минздрав может ограничить доступ к тестам, позволяющим выявить антитела к коронавирусу, чтобы стимулировать население к вакцинации.

Чиновник Минздрава выступил против отмены масочного режима на улице. Правительство обдумывает снятие запрета на ношение масок из-за обнадеживающего снижения уровня заражения коронавирусом. По словам директора Минздрава Хези Леви, коронавирус продолжает представлять опасность, несмотря на обнадеживающие показатели заболеваемости в Израиле.

В минздраве сообщили, сколько израильтян еще не получили вакцину от COVID-19. Гендиректор минздрава Хези Леви сообщил, что в целом еще порядка 3,5 млн граждан не привиты от COVID-19.

Минздрав Израиля планирует новые послабления карантина в апреле. В министерстве здравоохранения Израиля думают над возможностью послабления карантина в следующем месяце. В сфере образование ограничатся лишь отменой капсул в 4-х классах. Также рассматривается возможность увеличить количество участвующих в празднике Лаг ба-Омер.