В правительстве планируют ослабить карантинные ограничения в школах

Сегодня в четверг, 8 апреля, правительственный кабинет по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса соберется, чтобы отменить ряд карантинных ограничений в школах.

В частности, в правительстве намерены отменить обучение в небольших группах для учеников 4 классов. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В данный момент к полноценному обучению вне карантинных капсул вернулись ученики начальной школы с 1 по 3 классы.

Если в течение ближайших 10 дней показатели заболеваемости COVID-19 не изменятся, обучение небольшими группами также отменят для учащихся 5-6 классов.

При этом учащиеся с 7 по 10 класс для посещения большего количества занятий смогут посещать не 2 а 4 небольшие группы.

В школах также прекратят в обязательном порядке измерять температуру.

«Образование – это самая важная вещь, и мы прилагаем все усилия, чтобы позволить как можно большему количеству учеников посещать занятия с минимальным риском. Следует отметить, что ученики, за исключением 11 и 12 классов, не вакцинируются, и мы должны защищать их здоровье», – отметил глава минз0драва Юлий Эдельштейн.

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