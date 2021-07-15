В правительстве согласовали ужесточение карантинных ограничений

В правительстве одобрили ужесточение карантинных правил для свадеб и других массовых мероприятий.

Отмечается, что новые ограничения вступят в силу уже с 21 июля. Новые карантинные правила были согласованы в ходе встречи премьер-министра Нафтали Беннета, главы минздрава Ницана Горовица и министра экономики Орны Барбивай.

Об этом сообщают Детали.

Перед одобрением данного решения Нафтали Беннет обсудил планы по введению ограничений с владельцами банкетных залов.

По словам главы правительства, нет цели мешать проведению свадеб и других торжественных мероприятий. В правительстве хотят выяснить, какие правила проведения этих мероприятий позволят осуществлять их с минимальным ущербом для бизнеса и обеспечивать защиту граждан.

Среди мероприятий, которые будут отнесены к категории высокого риска инфицирования коронавирусом, будут те, в которых принимают участие свыше 100 человек в одном или нескольких смежных помещениях.

Мероприятия предполагают употребление пищи и напитков. Люди в ходе мероприятия перемещаются и контактируют друг с другом.

В связи с этим в категорию мероприятий с повышенным риском инфицирования коронавирусом будут отнесены свадьбы, вечеринки, конференции и другие массовые мероприятия.

Вакцинированных и тех, кто переболел COVID-19 будут пускать на данные мероприятия при наличии зеленого паспорта или отрицательного теста на коронавирус.

Участников мероприятия также обяжут носить защитные маски, за исключением времени, когда присутствующие едят и пьют.

«Наша цель — позволить проводить свадьбы и торжества в залах. Если мы этого не сделаем, свадьбы будут проходить «пиратским способом» без всякого контроля», – подчеркнул премьер-министр Нафтали Беннет.

Курсор уже сообщал, что в Израиле продолжают фиксировать смертельные случаи среди вакцинированных от COVID-19 граждан.