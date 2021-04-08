В Рахате в результате стрельбы пострадали подростки

В одном из районов Рахата были обнаружены подростки 13 или 14 лет, которые лежали на улице с огнестрельными ранениями.

При этом позднее, в одном из домов поблизости сотрудники полиции наткнулись на еще одного подростка с тяжелым огнестрельным ранением, который находился в критическом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что сообщение в отделение полиции о перестрелке и раненных на улице поступило в полицию в районе 3:30.

Прибывшие на место происшествия медики оказали раненным подросткам первую помощь и госпитализировали их.

Медики оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, еще одного – как среднее.

После инцидента со стрельбой в Рахат для проведения расследования прибыли значительные силы полиции.

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