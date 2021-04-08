В ШАС и Яадут а-Тора пригрозили Нетаниягу возможностью поддержать Беннета

На четверг, 8 апреля, у Нетаниягу запланированы две отдельные встречи с главой Религиозного сионизма Бецалелем Смотричем и руководителем Ямины Нафтали Беннетом. Об этом сообщает Israel Hayom.
В частности, Смотрич заявляет, что не поддержит коалицию с участием арабской партии Мансура Аббаса РААМ, а Нафтали Беннет на две недели приостановил переговоры о коалиции с Яиром Лапидом, фактически определив для Нетаниягу сроки, в течение которых необходимо достичь соглашения.
При этом за всем этим с тревогой наблюдают представители ультраортодоксальных партий, которые накануне уже заявили Нетаниягу, что в случае провала попыток по созданию правительства, они перейдут к Беннету.
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