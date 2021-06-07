В Шломо а-Цадик полиция задержала съемочную группу канала Аль-Джазира (ВИДЕО)

В Шломо а-Цадик полиция Израиля задержала съемочную группу телеканала Катара «Аль-Джазира». Отмечается, что журналисты из Катара занимались освещением сидячей демонстрации арабов, которые выступили против «еврейского присутствия» в этом районе израильской столицы.

Задержание прошло довольно жестко. Видео с места событий опубликовано на одном из телеграмм-каналов.

«Конфликт решался жёстко», — написали на телеграмм-калане «Реальная война».

Затем стало известно о том, что журналистов отпустили. Однако им запрещено приближаться к Шломо а-Цадик на протяжении двух недель.

Ранее Курсор писал, что в ХАМАСе показали, в каких условиях удерживаются израильские пленники. Так, террористы из ХАМАСа показали кадры, на которых видно, в каких условиях содержатся израильские пленники, а также представили аудиозапись, на которой слышен голос удерживаемого солдата ЦАХАЛа.

Также мы сообщали, что полиция Израиля задержала политика по подозрению в коррупции. Полиция Израиля арестовала 4-х человек, среди которых, среди которых есть важный политический деятель.