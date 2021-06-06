В Тель-Авиве арестовали троих арабов после проникновения в здание минобороны

В Тель-Авиве были арестованы трое арабов по подозрению в незаконное здание минобороны Израиля.

Еще на прошлой неделе трое израильтян арабского происхождения были арестованы после проникновения в штаб-квартиру министерства обороны в Тель-Авиве. Полиция допросила подозреваемых в пятницу и отпустила под домашний арест. Полученные данные были отправлены также в «Шин Бет».

Отмечается, что трое подозреваемых перелезли через забор и вошли на военную базу Кирья.

«Солдаты ЦАХАЛа и израильская полиция арестовали подозреваемых в считанные минуты», — заявили военные.

Также отмечается, что предварительное расследование показало, что мотивы подозреваемых были преступными, включая национальную неприязнь. Подозреваемыми оказались арабы, проживающие в Галилее. Полиции они заявили, что искали укрытие после нападения евреев. Но правоохранители не обнаружили никаких признаков драки поблизости.

Ранее Курсор писал, что в Рамалле арестовали высокопоставленного члена ХАМАСа.

Также мы сообщали, что бедуины в Негеве опрокинули десятки фонарных столбов.