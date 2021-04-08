В Яадут а-Тора предлагают законодательно ограничить критику в адрес ультраортодоксов

Отмечается, что требование внесений изменений в Закон о диффамации было вызвано широкой критикой представителей ультраортодоксальных общин во время карантина. Об этом сообщает сайт 0404.
Изменения, которые предлагает внести в действующий закон Эйхлер предполагают, что за ложь и диффамацию пострадавший сможет обратиться в суд, не указывая при этом характера причиненного ущерба и даже фактов доказательства причинения этого самого ущерба.
В частности, обжаловать можно будет даже публикации СМИ, к примеру, о том, что ультраортодоксы виновны в распространении коронавируса или, что представитель харедим совершил преступление.
«Искоренить предрассудки и защитить достоинство людей из различных групп населения, таких как ультраортодоксы, религиозные сионисты, поселенцы и так далее. Законопроект должен положить конец клевете и подстрекательству против ультраортодоксов. Даже когда СМИ ругают ультраортодоксов, они должны быть осторожнее в своих словах», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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