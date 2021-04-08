В Яффо будет построен новый роскошный отель

В Яффо собираются построить роскошный отель известной сети Four Seasons. Это должно быть первое туристические заведение сети в Израиле.

Планируется, что комплекс будет возведен в 350 метрах от моря, недалеко от перекрестка улиц Эйлат и Кауфман. Планируется возведение 39-этажного жилого здания с тремя башнями, а также еще двух башен на 45 и 35 этажей. Именно в них будут размещаться гостиничные номера. Предполагается, что в комплексе будет 525 квартир и 600 номеров для гостей.

На данный момент на месте будущей постройки находятся старые малоэтажные коммерческие постройки. Их состояние оценивается как плохое. Правда, для того, чтобы реализовать проект, необходимо еще одобрение окружной комиссии. Тель-Авивская городская комиссия по планированию и застройке (а именно мэрии Тель-Авива принадлежит земля, предназначенная для комплекса) его уже обсудила.

Ранее Курсор писал, что Израиль вводит новые правила въезда для украинцев. На сегодняшний день попасть в Израиль можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан за 72 часа до прибытия в страну.

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