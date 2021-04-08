Валютные резервы Банка Израиля составляют около 186 млрд долларов

Банк Израиля заявил, что в марте купил 1,98 миллиарда долларов иностранной валюты, чтобы поднять свои резервы до рекордных 185,7 миллиарда долларов.

По данным центрального банка, резервы, которые составляют 46% валового внутреннего продукта Израиля, в прошлом месяце выросли на 635 млн. долларов. Об этом сообщает Israel Hayom.

За первые три месяца года центральный банк купил около 14 млрд. долларов иностранной валюты, из которых 4,9 млрд. долларов поступили в феврале.

Увеличение резервов в прошлом месяце было частично компенсировано переоценкой, в результате которой они уменьшились примерно на 1,7 млрд. долларов.

Банк Израиля заявил, что купит государственных облигаций на сумму до 85 млрд. шекелей.

В рамках плана поощрения кредитования малого бизнеса банк заявил, что в прошлом месяце он предоставил банковской системе еще 3,1 млрд. шекелей, чтобы довести общую сумму кредита во время пандемии COVID-19 до 28,1 млрд. шекелей.

Ранее Курсор писал, что Банк Израиля заявил, что экономика пострадала от Covid-19 намного больше, чем от кризиса 2008 года. Пандемия коронавируса ставит экономику перед двумя основными проблемами: получить контроль над чудовищным бюджетным дефицитом и вернуть безработицу с двузначного числа до разумных размеров.

В МВФ улучшили прогноз относительно роста экономики Израиля. МВФ дали более оптимистичный прогноз относительно роста экономики Израиля и по сокращению безработицы.

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Также Курсор писал, что Банк Израиля заявил, что экономика Израиля остается стабильной, несмотря на пандемию. Банк Израиля заявил, что кризис с коронавирусом оказал минимальное влияние на стабильность финансовой системы Израиля.

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